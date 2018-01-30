中國主教被要求「讓位」？ 香港樞機：教宗已下令調查

2018-01-30 00:01

〔即時新聞／綜合報導〕退休的香港樞機主教陳日君今（29）日表示，針對外傳梵諦岡要求中國廣東汕頭與福建閩東2位合法主教讓位給非法主教一事，教宗方濟各（Pope Francis）原來並不知情；陳日君說，方濟各表示已下令要求教廷官員，不要製造另一起迫害主教事件。

外傳，梵諦岡要求這兩位教廷任命的主教退位，以便讓中國政府任命的主教接手，代表梵諦岡藉由這些讓步改善與北京的關係。

天主教媒體「亞洲新聞」報導，陳日君今日在個人部落格發表一篇文章，提到他日前為此飛到羅馬參加教宗公開接見的緣由。陳表示，中國廣東省汕頭主教莊建堅去年10月收到教廷指示要求退位，請他協助聯繫教廷確認訊息，他請人親手把莊建堅的信送交教廷傳信部，副本也給教宗，但他不知道教宗是否收到副本。

陳日君說，幸好當時總主教韓大輝還在羅馬，韓大輝趁就任新職向教宗道別的機會，談到汕頭與閩東的事，得知原來教宗並不知情，教宗也答應會關注此事。陳在此之後就放心了，但沒想到去年12月再度傳出要求讓位的消息，當莊建堅請他再帶一封信給教宗時，為確認教宗親手收到，他決定親自走一趟羅馬。

陳日君本月10日及時趕到梵諦岡參加公開接見，趁機將信件交給教宗，陳說，這次會晤約半小時，「我說話也不太有次序，但我以為我成功讓教宗意識到了他在中國的忠誠兒女們的憂慮」。

陳日君表示，他當面詢問教宗是否已有機會，如答應了韓大輝主教，處理了那些事情（主教讓位爭議）？教宗回答：「有，我告訴了他們（教廷的高官）不要製造另一個敏真諦（Mindszenty）事件！」陳說，他覺得教宗答覆實在不能更對題、更富意義。教宗提到的敏真諦樞機是匈牙利共產政權下的首任主教，被共產黨監禁數年，1956年匈牙利「短暫革命成功」時，被革命者從監獄救出，到美國大使館找到庇護，但在官方壓力下，教廷命令敏真諦樞機離開匈牙利，並立即任命另一位受政府歡迎的主教接位。

陳日君在文章中說，當前的問題並非是要求合法主教退休，而是由非法或被教廷逐出教會的人接任，他認為這種做法是出賣了中國的天主教。陳表示，如果協議是不好的，他絕不介意在中、梵成為最大的阻礙！」