印尼亞齊省「教育」跨性別女性如何做男人

2018-01-29 23:33

〔即時新聞／綜合報導〕位於印尼北部的亞齊省（Aceh）正在掃蕩男女同性戀、雙性戀和跨性別者（LGBT）族群，印尼當局今日表示，亞齊省警方於上週五逮捕了12名跨性別女性，並且剪去他們的長髮，「教育」他們如何做個男人。

綜合外電報導，亞齊省是印尼目前唯一仍嚴格執行伊斯蘭教法的省分，上週五亞齊省警方指控數間美容院內的跨性別女員工取笑一群男孩，並將她們逮捕。逮捕後警方以強迫跨性別女性穿著男裝、質問的方式試圖「教育」她們。本週末，北亞齊的警察局局長公開證實此事，並激動地表示「教士們不希望這種疾病在這裡蔓延」，並向大眾表示，倘若亞齊省的跨性別人數繼續增加，對亞齊的人民很不人道。

此舉遭受各界強烈的譴責，印度尼西亞全國人權委員會（The Indonesian National Commission of Human Rights）也指出，亞齊省此次的逮捕是不合法律的行動，所有印尼公民都應受到平等的對待與保護。並強調警方的工作應是保護人民，尤其是弱勢族群。

據了解，2006年印尼政府為平息亞齊省長期的獨立運動，通過了《亞齊自治法》，使亞齊省享有高度的自治權，也使得近幾年亞齊省民風愈趨保守。根據伊斯蘭律法，同性戀者是違法的，但並無禁止人們進行變性，因此在印尼大部分的省分，跨性別者都被高度尊重，甚至部分省分會將跨性別者視為「神聖的人們」。但近年來印尼國內反LGBT群體的聲浪愈發激烈，即便是在首都雅加達，都可以看到愈來愈多LGBT人士被抓捕。

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亞齊省警方「教育」數名跨性別者