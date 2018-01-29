逼人與猴吸入車排廢氣 德三大車廠爆資助不人道實驗

2018-01-29 23:47

〔即時新聞／綜合報導〕全球最大車廠福斯汽車（Volkswagen）等德國車廠，遭德國媒體爆料，曾資助讓猴子與人類吸入汽車廢氣的實驗。德國政府今（29）日斥責，任何對猴子或人類進行的汽車廢氣試驗，皆沒有正當性。

綜合外媒報導，《紐約時報》先前披露，一間美國機構曾在2014年接受德國車廠委託，對10隻猴子進行實驗。實驗中的10隻猴子被關在密閉的空間中，一邊看著卡通，一邊吸入福斯金龜車排放的廢氣。

這些研究皆是歐洲交通部門環境與健康研究組織（EUGT）委託進行，並由美國當地研究所LRRI進行，福斯、戴姆勒（Daimler）、BMW等德國汽車產業則為中堅資助。EUGT去年已遭車廠解散，關門大吉。福斯汽車集團在27日發表聲明，指出福斯「與所有形式的動物虐待劃清關係」；BMW、戴姆勒等車廠也分別譴責了涉及猴子的排放實驗。

但今日《南德日報》（Sueddeutsche Zeitung）報導，這些吸入氮氧化物（NOx）的實驗，竟也曾在25名健康人類身上進行。《斯圖加特日報》（Stuttgarter Zeitung）也在週末報導，由德國車廠資助的一間研究機構，贊助以人類測試二氧化氮的科學實驗。

德國政府發言人塞柏特（Steffen Seibert）今日表示，這些在猴子和人體上進行的試驗，完全不具道德正當性。塞柏特進一步表示，希望參與的企業能夠提供詳細的內容。塞柏特也指出，這些企業上層的監管機關，負有特殊的責任。

福斯汽車主席波契（Hans Dieter Poetsch）表示，包含猴子的汽車排氣實驗令人無法理解，這個問題需受到徹底的調查，但不管如何，他都難卸其責。