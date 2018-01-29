2018平昌冬季帕運 俄羅斯禁賽、北韓首參賽

2018-01-29 22:33

〔即時新聞／綜合報導〕國際帕拉林匹克委員會（IPC，又稱國際殘奧）週一（29日）宣布，3月登場的南韓平昌冬季帕運，禁止俄羅斯組隊參賽，但部分運動員能以中立身分參加。另外，IPC也批准北韓2名運動員參賽。北韓從未參加過冬季帕運。

《美聯社》報導，國際帕運週一決議，維持對俄國帕拉林匹克委員會的停賽處分，但IPC指出，大約有30至35名俄羅斯選手，將被允許以中立身分出征平昌冬季帕運。

這是第2屆沒有俄國隊的帕運。俄國因陷入興奮劑醜聞，被IPC於2016年8月處以停賽，無法參加當年的巴西里約帕運。

被允許參賽的俄國運動員必須經過額外藥檢和相關教育宣導，這些以中立身分參賽的俄國選手將身穿沒有任何國家徽章的制服，支持者也被禁止揮舞俄國國旗。

另外，《韓聯社》指出，IPC今日也批准北韓派2名運動員和6名工作人員參加平昌冬季帕運，兩韓帕運運動員們有望首次在帕運開幕式上舉著「統一旗」共同入場。

兩韓從未在帕運上共同入場，事實上，北韓2012年派出1名運動員參加倫敦夏季帕運，是該國第一次派團參加帕運，至於冬季帕運，北韓從未派團參加。

北韓2名越野滑雪選手馬有喆和金正炫，已具備取得平昌帕運外卡參賽資格的基本條件。IPC將於2月1日公佈外卡選手名單，預計2名選手將列入其中。