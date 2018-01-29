澳門旅遊塔彈跳出包 旅客寒風中困1小時失溫送醫

2018-01-29 21:42

〔即時新聞／綜合報導〕澳門旅遊塔是許多遊客造訪的景點，其空中冒險活動更是賣點之一，但今天下午一名俄羅斯籍華裔男旅客在參加「高飛跳」時，意外被困半空中約1個小時，由於澳門今面臨寒流侵襲加上下雨，該名旅客被救出時不斷顫抖，疑似失溫，緊急送往醫院救治。

綜合澳門媒體報導，這名男子年約30歲，疑似在跳下的途中設備發生故障，導致他獨自卡在55公尺高的半空中，其他人見狀連忙通知員工和報案，當地消防員獲報到場救援，最終花了約1個小時，成功將男子救回地面。

由於澳門今日受到寒流侵襲，室外氣溫約攝氏7至8度，天空不時還飄雨，該名遊客被救出後，感到腳部麻痺與身體冰冷，身體不停顫抖，消防人員認為他疑似出現失溫症狀，緊急將他送往醫院救治。

根據澳門旅遊塔網頁介紹，其空中冒險活動分為「笨豬跳」和「高飛跳」，「笨豬跳」就是一般的高空彈跳，旅客從233公尺高的平台躍下，之後橡皮纜繩會開始反彈，經過數次反彈後，慢慢著陸於特設的安全氣墊上。

「高飛跳」則和自由下墜式的「笨豬跳」不同，澳門旅遊塔網頁稱，此活動利用「Fan Descenders」風機下降技術，讓旅客從時速75公里的速度降下，在身體沒有反彈動作或倒轉的情況下穩定著陸。