向鑑識科學之母致敬 美國美術館展19樣犯罪現場模型

2018-01-29 21:09

〔即時新聞／綜合報導〕有「鑑識科學之母」稱號的李（Frances Glessner Lee）從1940開始，顛覆傳統手工藝，開創袖珍犯罪現場模型。她的模型至今仍是美國各地警探的教材，倫維克美術館（Renwick Gallery）更將她19個模型展出，向公眾展示。

綜合外媒報導，19世紀當時，刑事偵查領域正處萌芽階段，且多由男性主導，犯罪現場模型的加入，讓許多案件在偵查上有所突破。

李由真實犯罪現場取得靈感，創作出娃娃屋大小的立體模型。這些手工模型看似迷人，但也相當嚇人，模型製作的內容，都是還原真實的犯罪現場。這些模型極為細緻，內容包含成堆印刷小字的報紙和信件、末端為求逼真還燒過的迷你捲菸、織工精美的襪子或能運作的窗與門鎖等。另外，更有翻倒的椅子、濺滿血跡的床單，加上倒臥地上的家庭主婦，完美凍結一起命案。

李在1962年過世，她在開始製作模型時已60多歲，刻意以婦女、窮人等常受忽略的族群作為受害者，幫助學員認識，並克服偏見。

多虧這些模型，新手刑事調查人員能在不破壞犯罪現場的情況下，學習如何以科學角度執業，同時考量到所有關鍵。李的「死因不明案件小模型」（Nutshell Studies of Unexplained Death）日前被放在美國華盛頓白宮對面的倫維克美術館展出，展覽也在昨（28）天成功閉幕。