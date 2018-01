2018-01-29 14:23

〔即時新聞/綜合報導〕超驚險!美國加州科斯塔梅薩55號高速公路,於台灣時間今日(29日)中午11時40分(當地時間28日晚間7時40分),發生小飛機迫降於路面的事故,沒有任何傷亡傳出。

據《洛杉磯時報》報導,美國聯邦航空總署發言人肯尼澤(Allen Kenitzer)表示,Beech G33小飛機當時正前往加州約翰韋恩機場,途中發生突然引擎故障,只好迫降在高速公路上。

這起意外中沒有人受傷,飛機著陸時也沒有撞到任何汽車,當局隨後關閉了3條北上車道,並就迫降原因進行調查。

Plane landed on the 55 North we just missed it! pic.twitter.com/CA3lk8HM1T