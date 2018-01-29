為對付殭屍 特斯拉創辦人狂推火焰噴射槍...

馬斯克親自展示其威力，強調可以用來對付殭屍。（圖擷自Instagram）

2018-01-29 14:20

〔即時新聞／綜合報導〕電動車大廠特斯拉（Tesla）創辦人伊隆馬斯克（Elon Musk）又有新創意，他旗下的「無聊公司」（Boring company）最近推出一款售價500美元的火焰噴射槍，還親自展示其威力，強調可以用來對付殭屍，該商品美國時間週日才剛發布就已售出4000台。

綜合外媒報導，馬斯克的「無聊公司」主要承接的業務是大城市道路問題的地下車輛軌道運送系統，但平時常推出令人傻眼的產品，日前推出售價20美元的紀念帽，現共賣出5萬頂，已為公司進帳100萬美元，吸金能力相當驚人。

馬斯克去年12月10日就在個人推特宣布，「無聊帽」售出5萬頂後，將推出更狂的火焰噴射槍，如今他兌現承諾，雖然每支500美元要價不斐，仍吸引許多無聊人士搶買。

無聊公司統計，火焰噴射槍已賣出4000台，未來銷量預計會控制在2萬台以內。馬斯克則在推特上戲稱，「當電影《殭屍啟示錄》（zombie apocalypse）真實上演了，你會很高興你有買了一個火焰噴射槍，這可以用來對抗不死生物，或用來把你的錢討回來！」

有民眾質疑這款商品具有危險性，無聊公司對此解釋，這是全世界最安全的火焰噴射槍，並註明美國同意販售射程不到10英尺範圍的火焰噴射槍，馬斯克則笑說，與火焰噴射槍相比，牛排刀反而更危險。

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