憂中國監控威脅 美國安會建議把5G網路收歸國有

憂中國對於美國通信的監控，美國國家安全委員會建議將5G網路國有化，以解決中國對美國網路安全和經濟安全的潛在威脅。（美聯社）

2018-01-29 11:43

〔即時新聞／綜合報導〕由於擔心中國對於美國通信的監控，美國國家安全委員會（National Security Council，NSC）最近向白宮高層建議，可以以政府的力量建設一個超快速的5G無線網路，解決中國對美國網路安全和經濟安全的潛在威脅。

綜合美國媒體報導，《Axios》取得一份由美國國家安全委員會向政府高層提出的報告，建議在3年內打造出一個由國家主導的全國性5G網路，一位高級政府官員證實此傳聞：「我們希望建立一條不會讓中國監控到的網路」 同時確保中國人不要接管5G市場，不過目前討論層級還很低，大概還要研討6至8個月，才會呈交給川普本人審視。

根據該份報告，目前有兩種方案，第一個是由政府花錢將私人企業所鋪設的5G網路收歸國有，成為史無前例的私有基礎建設國有化；第二個替代方案，則是由提供商自行打造5G，依據市場機制決勝負，所花費的時間與金錢較多，但至少不會打亂商業平衡。

美國國家安全委員會認為，中國在無線網路製造和營運方面的地位不斷增長，已取得主導地位，同時對資訊領域懷有「巨大惡意」，希望透過政府協調一致的推動來幫助美國在這方面展開競爭。

第五代行動通訊系統（5th generation mobile networks或5th generation wireless systems，簡稱5G），希望以更快的速度、更大的容載及更短的延遲，來承載日益增長的網路流量，可為自駕車、虛擬實境（VR）等新興科技提供安全的環境；市場觀察人士預測，到2023年，5G技術將擁有超過10億的用戶，其中一半以上位於中國，美國相關產業也開始積極部署5G網路。