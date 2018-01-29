《CNN》：中國任何對台動作 都將考驗美國影響力

美媒認為，川普（見圖）的美國優先政策，把美國原本在亞洲地位拱手讓給中國。（美聯社）

2018-01-29 07:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國有線電視新聞網（CNN）週日報導認為，美國總統川普上任一年，已讓亞洲國家改變對美國的看法，中國若對台灣採取任何動作，將對美國的影響力構成考驗。

《CNN》報導，香港大學歷史系教授徐國琦分析，台灣的地位對中國北京當局而言從未改變，他們認為台灣是中國的一部分，因此隨中國越來越強勢，美國逐漸退卻，北京也許會有驚人之舉。

徐國琦認為，如果美國捍衛台灣對抗中國的承諾未兌現，可能動搖美國的影響力和在亞洲的聯盟關係，中國未來若對台灣採取任何動作，都將是對美國影響力的考驗。

報導也提到川普政府專注於「美國優先政策」上，雖然川普上任後仍未在亞太地區撤走任何軍事設施，也未關閉任何大使館，但川普對亞洲沒有太大興趣，已動搖美國在亞洲的地位。另外日韓對美國信心出現動搖，也可能使美國拱手把亞洲讓給中國。

日本九州大學社會與文化研究所副教授益尾知佐子也認為，中國可能想證明他們是區域霸權，她提到2021年是中共建黨100週年，屆時中國國家主席習近平很可能告訴人民，中國已是亞洲主導力量。