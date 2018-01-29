葛萊美獎前夕 川普推文摃饒舌天王傑斯

2018-01-29 05:12

〔中央社〕美國總統川普又推文攻擊別人了，這次是稱霸本屆葛萊美獎入圍名單的饒舌天王傑斯。川普批評傑斯，很可能是在回敬對方受訪時對他的譴責。

法新社報導，川普今天推文說：「來人啊，拜託通知傑斯（Jay-Z），因為本人的政策，剛出爐的報告顯示黑人失業率創下歷來最低紀錄！」

川普指的其實是美國少數族裔的失業率創新低。但評論指出，美國經濟發展從前總統歐巴馬執政期間就開始好轉。

傑斯跟妻子碧昂絲（Beyonce）都和歐巴馬交好。他在有線電視新聞網（CNN）昨天播出的訪問中說，川普針對有色人種的貶抑之詞讓任何就業數據黯然失色。

傑斯說：「金錢不等同於幸福，不是這樣的，完全搞錯了重點。」

他告訴曾任歐巴馬幕僚的主持人瓊斯（Van Jones）：「要把人當人看，這才是重點所在。」

傑斯表示，川普選戰時已將美國一直存在的種族主義問題表露無遺。他並就外傳川普戲稱不想接受「鳥不生蛋」（shithole）非洲國家或黑人為主的海地移民，表達失望。

傑斯說：「那真的很傷人，因為那是瞧不起一缸子的人。而且那是誤傳，因為那些地方有美麗的人們和漂亮的事物。」

美國樂壇盛事葛萊美頒獎典禮今天登場，傑斯包辦8項提名，獨佔鰲頭，新專輯「4:44」更入圍最佳年度專輯獎。他透過專輯坦言對妻子碧昂絲的不忠，也表示對他母親做為女同性戀出櫃的支持。

傑斯昨天在葛萊美頒獎典禮前的派對上，接受音樂界大咖讚揚。