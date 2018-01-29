芬蘭大選 現任總統主要對手承認敗選

2018-01-29 03:12

〔中央社〕芬蘭今天舉行總統選舉，現任總統尼尼斯托得票大幅領先，主要對手哈維斯托已經承認敗選。

路透社報導，綠黨（Greens of Finland）候選人哈維斯托（Pekka Haavisto）告訴記者：「尼尼斯托（Sauli Niinisto）已經明顯勝選，我向他致上熱烈祝賀。」

69歲的尼尼斯托原屬保守派國家聯合黨（NCP），但這次以獨立身分參選。在目前已經開出的大約5成選票中，尼尼斯托席捲其中的64.3%，哈維斯托得票率為11.1%。