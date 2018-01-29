CNN：中國對台任何動作 將考驗美影響力

2018-01-29 00:38

〔中央社〕美國有線電視新聞網（CNN）今天報導，美國總統川普執政才一年，美國優先政策已令亞洲國家改變他們對美國的看法，而中國若對台灣採取任何動作，將對美國的影響力構成考驗。

報導提及中國今年初片面宣布在台灣海峽啟用新航線一事。香港大學教授徐國琦告訴CNN：「（對北京而言，）有件事從未改變，就是台灣的地位。他們一直認定台灣是中國一部分，因此如今隨著中國漸趨強勢，力量更大，而美國逐漸退卻，北京也許會有驚人之舉。」

由於美國數十年來一直是台灣的親密盟友，中國對台灣採取任何動作，都將是對美國影響力的考驗。

徐國琦說，如果美國捍衛台灣對抗中國侵略的承諾未能兌現，這種退卻作法可能動搖美國的影響力和在亞洲的聯盟關係。

CNN指出，美國一年來並未從亞洲地區撤走任何軍事設施，也未關閉任何大使館，但川普政府只專注在美國優先政策上，對於亞洲興趣缺缺，這已深深動搖美國在亞洲的地位。關鍵盟邦日本、南韓和澳洲對美國的信心產生動搖，美國正將亞洲拱手讓給中國。

根據蓋洛普（Gallup）所做調查，面對長期密友兼保護者美國，日本、南韓和澳洲去年都對美國喪失一些信心。

亞洲領袖不確定美國對於區域的承諾，紛紛強化彼此的關係，以防美國可能有朝一日不再提供保護。

在此同時，亞洲一些潛在衝突點，將會進一步考驗美國對區域的承諾。

日本九州大學社會與文化研究所副教授益尾知佐子表示，中國可能利用這些緊張情勢，來證明他們是區域霸權。

她指出，2021年是中共建黨100週年，屆時中國國家主席習近平將樂於告訴人民，中國已是亞洲主導力量。