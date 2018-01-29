7歲男童毆打老師 被警方上銬送精神評估

佛羅里達州法律明定，「兒童若出現違規行為且有危害自身、他人安全之虞，警方有權對其拘留，並進行精神評估」。（圖擷取自影片）

2018-01-29 00:24

〔即時新聞／綜合報導〕佛羅里達州一名7歲男孩在學校毆打教師，故被警方上銬帶回並進行精神評估，這讓男孩的母親相當憤怒，指控警方虐待自己的孩童，也允許所有媒體播送男童被上銬的畫面，且臉部不用馬賽克。

綜合外媒報導，佛羅里達州邁阿密警方逮捕一名7歲男孩，該州法律明定，「兒童若出現違規行為且有危害自身、他人安全之虞，警方有權對其拘留，並進行精神評估」；校方指出涉事男孩在3個月內2度「鬧脾氣」且行為不端，因此被警方帶走。

綜合校方與警方說法，男童因在餐廳中玩弄食物，被老師驅趕而心生不滿，在走廊上襲擊老師，將老師打倒在地，在警方對其施以拘留後，仍舊繼續肢體反抗，男孩在2017年11月就曾因發脾氣，被停學11天，但男孩母親認為，自己的兒子是受到欺負才會自我防衛。

男孩父母正與律師討論，要對邁阿密警方與校方採取法律行動，但校方堅稱，男孩被捕第一時間，校長與輔導員有勸阻警方執法；邁阿密警局長則指出，「雖然給7歲的孩子上銬相當罕見，但有必要防止他不穩定的暴力行為，對自己或他人造成傷害」。

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