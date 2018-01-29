孟加拉首都蓋「憤怒管理公園」 斥資2億紓解壓力

孟加拉達卡交通堵塞嚴重，讓通勤者被困在車內長達5小時。（歐新社）

2018-01-29 00:16

〔即時新聞／綜合報導〕孟加拉首都達卡週日（28日）動工，要蓋一座「憤怒管理公園」，市長表示，這將幫助約1500萬居民紓解日益增加的壓力。

綜合外媒報導，孟加拉達卡交通堵塞嚴重，讓通勤者被困在車內長達5小時，民眾也常抱怨噪音、空污、雨季混亂及輕微罪行等問題。達卡市長科干（Sayeed Khokon）希望這座位於政府主要辦公大樓附近、斥資700萬美元（約2億新台幣）、占地約15公頃的「憤怒管理公園」可紓解居民壓力。

科干說，這座公園將設有許多讓民眾放鬆的設施，包括一個湖、音樂、茶、咖啡和其他小點心等，還會有特別的兒童設施，以及大型螢幕。

科干表示，「憤怒管理公園」的理念來自古老的孟加拉傳統，當時村民在最近的河岸搭蓋一間「憤怒小屋」，讓憤怒的人們入內冷靜，

科干說：「這樣的想法早已失傳。城市生活可以非常緊張，居民容易受焦慮感所擾。」他表示，「如果你和你妻子起口角，你可以去這座公園放鬆 。」

預計需要12至14個月才會完工的「憤怒管理公園」評價兩極，批評人士認為這只是在浪費錢，新公園可能和達卡其他綠地有同樣命運，淪為小犯罪、性交易和吸毒的庇護所。