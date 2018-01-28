「翁山完全變了」 美外交家憤辭羅興亞國際顧問團

2018-01-28 23:02

〔即時新聞／綜合報導〕美國著名外交家理查森（Bill Richardson）日前辭去緬甸政府為解決羅興亞危機所設立的國際顧問團顧問一職，指緬甸國務資政翁山蘇姬掌權之後，未制止緬甸軍方暴力對待羅興亞人，逐漸脫離民主與人權維護，並認為翁設立顧問團的主要目的，是為漂白緬甸政府的不人道行為。

綜合媒體報導，理查森26日接受美國之音專訪時透露，已經辭去緬甸國際顧問團顧問職務。理查森表示，近日訪問緬甸期間，曾敦促翁山蘇姬釋放兩名因報導羅興亞危機而遭拘捕的路透社記者，卻遭翁山回以憤怒之勢，並以「記者案不是顧問團的工作範圍」回覆，理查森因此憤而辭職，並批翁山蘇姬被權力沖昏頭，未展現道德領導風範，「完全變了」。與翁山蘇姬相識逾30年的理查森表示，翁山蘇姬表現出掌權者的傲慢之勢。

對此，翁山蘇姬辦公室也發表聲明，指翁山蘇姬當時正與顧問團就若開邦問題開會，而理查森卻在討論會議外話題，對於他因誤解而辭職感到遺憾，認為理查森的爆料指控是在對翁山進行人身攻擊，後以理查森無意幫助緬甸政府解決羅興亞危機為由，解除理查森顧問一職。

不過，理查森的解讀是，因翁山蘇姬還想繼續保有政權，因此不肯在羅興亞問題上與緬甸軍方相違背，未制止他們暴力對待羅興亞；而翁山蘇姬設立國際顧問團的目的是為要「漂白」緬甸政府對羅興亞人所採取的不人道行為。