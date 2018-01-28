地表最強！ 獵鷹重型運載火箭2/6首度試射

獵鷹重型火箭由3枚獵鷹9號火箭組合而成，並具有27部默林引擎。（圖擷取自伊隆·馬斯克推特）

2018-01-28 22:17

〔即時新聞／綜合報導〕總部在美國加州的航太業製造商、太空運輸服務公司「SpaceX」，本月24日成功點燃擁有3枚獵鷹9號（Falcon 9）的獵鷹重型運載火箭（Falcon Heavy），以確保2月6日能順利試射，成為地表最強的現役火箭。它的第一個任務，是運載一輛特斯拉電動敞篷車（Tesla Roadster）進入繞太陽公轉的火星軌道（Mars orbit）。

綜合外媒報導，獵鷹重型火箭由3枚獵鷹9號火箭組合而成，並具有27部默林（Merlin）引擎，該火箭24日通過的靜態點火測試，並由「SpaceX」在推特上證實這項消息，執行長伊隆·馬斯克（Elon Musk）第一時間亦透露，將會在約1週內發射火箭執行任務。

伊隆·馬斯克隨後在25日更正消息，具體指出將於2月6日，將首度試射獵鷹重型運載火箭，該枚火箭被譽為美國太空總署在阿波羅時代曾載人登陸月球的「土星5號」以來，地表最強的火箭，能在升空時產生逾226萬公斤的推力，若試射成功，將打敗目前所有現役火箭。

伊隆·馬斯克推特全文

Falcon Heavy hold-down firing this morning was good. Generated quite a thunderhead of steam. Launching in a week or so. pic.twitter.com/npaqatbNir — Elon Musk （@elonmusk） 2018年1月24日

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First static fire test of Falcon Heavy complete—one step closer to first test flight! pic.twitter.com/EZF4JOT8e4 — SpaceX （@SpaceX） 2018年1月24日

獵鷹重型運載火箭的首個任務，為運載特斯拉敞篷車進入對太陽公轉的火星軌道。（圖擷取自伊隆·馬斯克推特）