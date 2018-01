地表最強！ 獵鷹重型運載火箭2/6首度試射

2018-01-28 22:17

〔即時新聞/綜合報導〕總部在美國加州的航太業製造商、太空運輸服務公司「SpaceX」,本月24日成功點燃擁有3枚獵鷹9號(Falcon 9)的獵鷹重型運載火箭(Falcon Heavy),以確保2月6日能順利試射,成為地表最強的現役火箭。它的第一個任務,是運載一輛特斯拉電動敞篷車(Tesla Roadster)進入繞太陽公轉的火星軌道(Mars orbit)。

綜合外媒報導,獵鷹重型火箭由3枚獵鷹9號火箭組合而成,並具有27部默林(Merlin)引擎,該火箭24日通過的靜態點火測試,並由「SpaceX」在推特上證實這項消息,執行長伊隆·馬斯克(Elon Musk)第一時間亦透露,將會在約1週內發射火箭執行任務。

伊隆·馬斯克隨後在25日更正消息,具體指出將於2月6日,將首度試射獵鷹重型運載火箭,該枚火箭被譽為美國太空總署在阿波羅時代曾載人登陸月球的「土星5號」以來,地表最強的火箭,能在升空時產生逾226萬公斤的推力,若試射成功,將打敗目前所有現役火箭。

伊隆·馬斯克推特全文

Falcon Heavy hold-down firing this morning was good. Generated quite a thunderhead of steam. Launching in a week or so. pic.twitter.com/npaqatbNir