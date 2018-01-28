菲馬永火山噴發2週農損上億 火山灰又遇豪雨恐釀土石流

菲律賓馬永火山噴發2週以來，造成上億的農損，如今菲國中部又因冷鋒帶來豪雨，大水沖刷屯積在山坡的火山灰等物質，引發土石流，損失預計將持續擴大。（路透）

2018-01-28 21:02

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓馬永火山（Mayon）從13日開始蠢動，噴發2週以來造成將近1億9000萬披索（約新台幣1億1993萬元）的農業損失。如今菲國中部又因冷鋒引發豪雨，在土石流下，損失可能將持續擴大。

根據《中央社》報導，菲律賓災難風險縮減暨管理委員會（NDRRMC）表示，截至今（28）日上午8時，馬永火山噴出的熔岩、火山灰與火山屑密度流（pyroclastic densitycurrent），已造成價值1億8138萬披索稻米損失、757萬披索玉米損失及47萬8000披索呂宋麻損失。

菲律賓火山暨地震研究所（Phivolcs）的通告也顯示，馬永火山從昨（27）日傍晚6時22分到今日清晨5時36分，又發生3次噴發，火山目前仍處於第4級警戒狀態，超過8萬9000名居民遭到疏散。

菲律賓中部在昨日下午1時到7時之間，因冷鋒帶來的豪雨，讓大水沖刷屯積在山坡的火山灰等物質，引發土石流，雖然居民都已疏散、未造成傷亡，但預計損失還會持續擴大。