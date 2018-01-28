中、印邊境大舉部署戰機 美智庫：遲早爆衝突

印度哈希馬拉空軍基地衛星照片。（圖取自斯特拉福公司網站）

2018-01-28 21:57

〔即時新聞／綜合報導〕中國和印度去年在洞朗邊境發生長達2個多月對峙，雖然雙方在去年8月宣稱事件已落幕，但美國衛星影像顯示，中、印的軍備競賽悄然升溫，兩國陸續在邊境機場部署大批戰機。專家指出，「出現新衝突點只是時間問題」。

「BBC中文網」報導，美國智庫「斯特拉福」（Stratfor）發佈的一組照片顯示，除了陸軍設施外，中印雙方還在加緊布置空軍戰力。他們分析了兩國位於邊境的各2個重要機場，指出「這些照片可以確認，中國和印度都在謀求大範圍的戰略布局，並在8月27日的協議簽署後加速了這一進程。」

印度於西里古里市（Siliguri）巴多格拉空軍基地（Bagdogra）和哈希馬拉空軍基地（Hasimara）重新布局，前者原本只有一些運輸直升機，後者配有的米格-27攻擊機計劃在2017年底退役。根據衛星照片，印度空軍在對峙後，於這2座機場增配了Su-30戰鬥機。這是印度空軍主力戰機，能快速搭載布拉莫斯飛彈，攻擊地面目標。

斯特拉福的報告稱，中國在拉薩和日喀則附近空軍基地的反應更強烈，對峙結束後立即大範圍升級日喀則機場的裝備，「中國方面可能進行更大規模的部署」，衛星照片顯示，當局拉薩和日喀則的2座機場停放了大量戰機，直升機數量也明顯增加，還配有空警-500預警與指揮控制飛機，以及紅旗-9地對空導彈和翔龍無人機。

斯特拉福指出，中印爭議區域隨時可能爆發衝突，這反映了兩國以積極姿態在更廣範圍內進行地緣戰略競賽的現狀，「實際控制線上出現新衝突點只是時間問題。而且雙方都將擁有更強的實力可供發揮。」

印度西里古里市（Siliguri）巴多格拉空軍基地衛星照片。（圖取自斯特拉福公司網站）

斯特拉福的報告稱，中國在拉薩和日喀則附近空軍基地的反應更強烈，對峙結束後立即大範圍升級日喀則機場的裝備。（圖取自斯特拉福公司網站）