周庭遭取消立會補選資格 港16團體聯署促撤回「政治決定」

香港選舉主任裁定取消周庭立法會補選資格，今遭16專業團體聯署要求撤銷「政治決定」。（歐新社）

2018-01-28 21:16

〔即時新聞／綜合報導〕香港選舉主任昨（27日）裁定，取消香港眾志成員周庭參選立法會補選資格，引發外界強烈譴責。由香港法律界人士組成的16個專業團體今發起聯署，要求港政府撤銷此「政治決定」。

綜合媒體報導，香港將於3月舉行立法會補選，香港民主派政黨「香港眾志」原提名其成員周庭參選，不料昨日卻遭香港選舉主任裁定提名無效，取消參選資格。「香港眾志」對此也作出強烈譴責，指香港選舉主任僅以香港眾志的政綱就作出此一決定，形同剝奪整個政黨的參選權利。

此舉引發香港眾多團體不滿，由香港法律界人士所組成的「法政匯思」及泛民主派政黨「社工復興運動」等16個團體，今發起「一人一信抗議無理DQ」聯署，向香港政府、律政司司長鄭若驊、選舉管理委員會主席馮驊以及總選舉主任黃思文，要求撤回取消周庭參選資格之「政治決定」，並確認所有報名人士的參選資格。他們認為香港政府此舉已剝奪港人的參選權利，違反基本法賦予港人的選舉及被選舉權；並質疑選舉主任已逾越其權責，不應有「政治審查」之舉，也不該以思想或口頭主張入他人於罪。

對於逾越權責及政治審查指控，選舉主任昨回覆表示，香港眾志即使並不提倡港獨，但其同意公投應包括「獨立」和「地方自治」等選項，已清楚顯示周庭並未真心誠意擁護基本法及效忠香港，與政治審查、限制言論自由或剝奪參選權無關。

香港選舉主任一般由律師擔任並自主運作，掌握選舉參選人是否符合參選資格之生殺大權。