強國淫師性侵竟獲釋 18歲女高中生割腕險喪命

2018-01-28 16:03

〔即時新聞／綜合報導〕中國河南有位18歲女高中生小帆（化名），從去（2017）年9月開始，被學校淫師任中浩性侵多次，日前她承受不了壓力「徹底崩潰」而割腕自殺，這起性侵事件才被小帆父母親得知，趕緊報警處理；本月5日任男被警方逮獲並刑拘，但任男最近獲取「釋放」，小帆父母憤而在網路公布此事後，引起外界大量關切，目前當地政府稱正介入調查。

綜合外電媒體報導，小帆就讀河南省滎陽市第二高級中學，去（2017）年9月27日晚上她在學校自修時，被任男叫到教師宿舍幫忙改物理作業，到凌晨時當她（小帆）提出想回學生宿舍休息時，任男竟強行將她拉到床上，僅管她哭喊又抵抗，卻仍被淫師強姦。

事後小帆曾向週遭的同學、親姊姊小可求救，但任男靠著權勢與「封口費」解決，私底下曾約小可給了7萬，並承諾「以後永不再騷擾小帆，但不能給任何人講，否則後果自負。」；小可表示，當時因考慮妹妹年紀小、又還待在任男班上念書，才忍氣吞聲。

沒想到，任男不僅無遵守承諾，還繼續騷擾、強姦小帆；造成她沒心力念書，成績掉了很多母親指責而讓她「徹底崩潰」。於本月1日，小帆在家裡使用水果刀割腕自殺，父母發現立刻送往醫院，急救2天才挽回性命，小帆這才鼓起勇氣對父母說出被老師性侵，父母決定立刻報警處理。

綜合外電媒體報導，任男於本月5日已被警方逮獲並刑拘，但上週一（22日）竟然當地警局、滎陽市公安局取保「釋放」。另外，針對這起校園性侵事件榮陽市政府表示，「高度重視」此事，已經成立由紀委、政法、檢察、公安、教育等相關部門組成的聯合調查小組，目前當地教育局已勒令任男停職以調查。

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