前哥倫比亞游擊隊領導人 變身總統參選人

前哥倫比亞「哥倫比亞革命武裝部隊」（FARC）領袖隆多諾（Rodrigo Londono），已成為哥倫比亞總統競選者。（美聯社）

2018-01-28 15:56

〔即時新聞／綜合報導〕前哥倫比亞「哥倫比亞革命武裝部隊」（FARC）領袖隆多諾（Rodrigo Londono），如今成為哥倫比亞總統競選者，宣稱如果贏得大選，新政府將「將代表窮人的利益」。

綜合報導，前哥倫比亞游擊隊「哥倫比亞革命武裝部隊」領袖隆多諾，本週六（27）在哥倫比亞最貧窮、犯罪率最高的城市，同時也是哥倫比亞首都波哥大（Bogota）宣佈投入總統競選。隆多諾在其競選活動中稱，「我保證會領導政府，讓新哥倫比亞誕生，這個政府將代表窮人的利益」。「哥倫比亞革命武裝部隊」原為武裝游擊隊，於2016年改組為政黨「共同替代革命力量」。

華盛頓拉丁美洲辦事處分析師伊薩克森（Adam Isacson）評論，「『共同替代革命力量』投入總統競選是一場賭博，並且從過程中可觀察這是否是正確的決定，他們可以藉此學習和平的政治活動，而不用害怕被謀殺」。但即使從游擊隊改組為政黨， 「共同替代革命力量」的成員仍時常遇害，該黨在投入國會議員競選時，有兩名成員遭槍殺，而宣布投入總統性選當天也發生爆炸事件，有4名警察死亡，42人受傷。

隆多諾畢業於俄羅斯蘇聯時期，專為第三世界國家培訓年青共產黨員的俄羅斯人民友誼大學，美國國務院曾稱隆多諾控制了哥倫比亞大量的古柯鹼，將其製造和販售至美國等世界各地。「哥倫比亞革命武裝部隊」（FARC）則於2016年8月與政府達成和平協議，在2017年3月徹底解除武裝，7月組成政黨參政。