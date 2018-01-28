港議員補選 泛民派議員被問是否認同時代力量

前香港立法會議員羅冠聰（左二起）、姚松炎、香港眾志秘書長黃之鋒、香港立法會議員朱凱迪去年1月應時力之邀來台，與立委黃國昌、徐永明、高潞.以用、島國前進林飛帆（左）對談，雙方互贈紀念品。（資料照）

2018-01-28 14:35

〔即時新聞／綜合報導〕香港立法會在前年10月發生議員宣誓風波，多名主張民主自覺的議員遭法院判定當選無效，並預定在今年3月進行補選，其中一名遭剝奪資格的前立法會議員姚松炎捲土重選，但竟被當地選舉主任要求書面回應，是否認同「時代力量」的政治主張等4問題。

前立法會議員姚松炎在初選中勝出，將代表民主派參與2018年香港立法會補選（九龍西區），不過姚松炎27日晚在臉書表示，當地選舉主任以書面通知，要求他回答4點問題才考慮是否確認提名有效，該文件四個問題分別是：是否真誠地擁護《基本法》、是否接受法院裁決、人大釋法、解釋此前所說的「符合港人更多自主命運的安排」、是否認同「時代力量」的政治主張。

姚松炎質疑，不了解這些問題與決定提名是否有效的關連性，但他還是一一回應，前三個問題，姚依序回答，忠實真誠擁護、接受法庭判決、讓香港人享有在《基本法》中的前提下，以城市為本位，享有更多的空間安排。

去年1月時代力量邀請姚松炎、黃之鋒、羅冠聰和朱凱迪等人，參與台港新生代議員論壇活動，而被當地選舉主任詢問是否認同時代力量的政治主張；姚松炎對此回應，當時論壇主題是交流兩地議會工作，應邀出席分享，當時至現在並沒有研究亦不熟悉時代力量的政治主張，強調有自己的政治主張，出席論壇時無須考慮或判斷個別組織的主張。

泛民主派人士姚松炎在2016年香港立法會選舉中成功當選，但在立法會宣誓時，在誓言的中間加入「定當守護香港制度公義，爭取真普選，為香港可持續發展服務」等字句，被指宣誓無效，後被剝奪議員資格。