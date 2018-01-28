強國女製「五糧液」假酒 噁心！加工區設廁所旁

中國四川破獲一起製作假酒案件。（圖擷取自《新晚報》報導專頁）

2018-01-28 12:10

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川都江堰警方，近日破獲一起假酒案件，該名女嫌犯將每瓶人民幣10元低價酒，裝入「回收」得來的五糧液、五糧春等高價白酒瓶，再轉賣一瓶價位達人民幣160元；目前該位女嫌疑犯目已被警方拘捕。

綜合外電媒體報導，都江堰警方表示，經調查發現製作假酒地點於市內的一間商家，本月17日晚上見時機成熟，前往該店、拘捕一位48歲胡女，她疑似從今年1月時開始生產假酒販賣，去（2017）年則主要負責回收舊酒瓶的工作。

據了解，該店家約55平方公尺，被分為三個空間，其中一個為住宿、生產加工區，加工區旁邊就是廁所。其他的房間，則存放著大量的成品酒、包裝材料，例如：空酒瓶、空包裝盒、瓶蓋、防偽標識等。

中國警員王強表示，成品酒中主要為「五糧液與五糧春」，還有包括部分1573、紅花郎等酒類，現場所查獲的成品酒高達240多瓶，他說「平時她的商店都半掩著的，從外面看，由於堆放著大量的酒瓶酒盒，看起來就像是一個回收廢舊酒瓶的廢品店一樣，周圍的鄰居也都沒有察覺這裡在加工假酒，一直以為就是個廢品站。」

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嫌犯胡女於經營的店內存放大量成品酒再轉賣。（圖擷取自《新晚報》報導專頁）