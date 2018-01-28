被控表演「愛愛舞」 5英國人在柬埔寨被抓

柬埔寨警方在其網站發布派對現場照片，照片顯示穿著衣服和嘻笑的遊客們正在表演性愛姿勢。（圖片擷取自英國都市報）

2018-01-28 12:20

〔即時新聞／綜合報導〕5名英國男子等其他遊客在柬埔寨，被以表演「色情舞蹈」為由逮捕。5名英國男子的年齡包括19歲至35歲，5人在獄中表示，他們原本在著名古蹟吳哥窟的所在地暹粒市開派對，卻遭到警方突襲。

綜合報導，5名英國男子與其他遊客，本週四（25）被柬埔寨警方以表演「色情舞蹈」為由逮捕。5人表示，他們原本在暹粒市的別墅開派對烤肉，但警方卻突襲抓人，並稱當時「派對中所有人看到警察時都很困惑」。一名被捕人士解釋，「派對上大約有80到100人，其中有些是遊客，而突襲的警察約有30人」。

柬埔寨警方在其網站發布派對現場照片，照片顯示穿著衣服和嘻笑的遊客們正在表演性愛姿勢，被捕的5人則稱他們不在照片中。5人另表示，他們被律師告知，在案件宣判前可能會遭拘禁6個月，若被判有罪則恐面臨1年徒刑。除了5名英國人，另有1名荷蘭人、2名加拿大人、1名挪威人和1名紐西蘭人被捕。

柬埔寨旅遊警察對此表示不透露相關細節。英國外交部1發言人說，「我們正在協助5名在柬埔寨被捕的英國男子，也為他們的家人提供相關支持」。