強國人又來亂！跑馬拉松出陰招 一路搶水遭取消冠軍

梁晶被指一路搶水，網友在照片留言稱他「山賊」。（圖擷自香港100臉書）

2018-01-28 11:19

〔即時新聞／綜合報導〕香港昨天舉行野外長跑「Vibram香港100」賽事，跑者在30小時內要跑完100公里賽道，中國選手梁晶以9小時28分35秒獲得第一名，不過他被控在賽事中一路搶其他選手的瓶裝水，被大會指非法補給違反賽事規則而取消資格，不少香港網友生氣大罵他根本是「山賊」。

綜合港媒報導，梁晶雖是第一個衝過終點的好手，但最終卻在過程中違反賽事規則被大會取消資格。針對此指控，梁晶解釋是「溝通誤會」，他聲稱是想用空水瓶交換徒步者裝滿水的水瓶，還說他以為有得到對方允許，所以拿了水瓶後便繼續比賽。

不過一名參與賽事攝影的網友在臉書打臉梁晶，稱梁出賤招搶水，還搶走他唯一的一瓶水，並「將空的可樂塑膠瓶丟在我腳邊」，該網友也說「什麼人啊！跑得快又怎樣？」他強調自己並不是唯一的受害者。

另有網友指出，在賽事上遇到「匪夷所思的事」，指他與友人結伴在賽程中行走，途中竟遭人從友人背包中搶走一瓶水，並明確指出此人編號是「Bib no.34，名字Liang Jing」。也有人指梁晶為了減輕身體負重，選擇一路搶水。

梁晶目前已被大會「DQ」（取消資格），他事後才對行為表示道歉，不過仍聲稱發生誤會感到惋惜，以後不會再讓這樣的事情發生。網友對此無法認同，指梁晶「還在說謊」，也有網友封他為「山賊」。