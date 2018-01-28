幫川普「屎爛國」擦屁股？ 美國務卿3月將訪非洲各國

川普近日則致函非洲各國領袖表示，美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）則將於3月首度出訪非洲。（法新社）

2018-01-28 11:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普日前將海地等非洲國家形容為「屎爛國」引發世界熱議，聯合國中更有54個非洲會員國一致要求川普把「屎爛國家」一詞收回，並對非洲各國鄭重道歉。川普近日則致函非洲各國領袖表示，美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）則將於3月首度出訪非洲。

綜合外電報導，美國總統川普本週四（25）致函非洲各國領袖，並在信中表示，他不僅「非常尊重」非洲人民，國務卿提勒森也將於3月首度前往非洲進行「長期訪問」。

川普在信中提到，他「深切的尊重非洲各國和美國的堅定夥伴關係」，信中也說，美國「正在增加非洲各國和美國間自由、公平與互惠的貿易關係」，以及與非洲各國和作「保障合法移民」。

國務院發言人諾特（Heather Nauert）說明，提勒森非洲行的細節尚未確定。美國媒體認為，提勒森可能將訪非洲4到6個國家，並猜測此行是為了幫川普日前稱海地等非洲國家為「屎爛國」造成的爭議善後。烏干達總統穆塞維尼（Yoweri Museveni）則為川普的失言護航，表示川普「有話直說...直接點明非洲人的弱點」。