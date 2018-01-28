巨乳女房東求歡遭拒 小鮮肉遭誣賴販毒、掃地出門

女房東求歡被拒，怒而將羅藍掃地出門。（圖擷取自《Abroad broadcasting service》Youtube頻道）

2018-01-28 11:00

〔即時新聞／綜合報導〕近日有位奈及利亞男羅藍（Boby Roland）前往瑞典旅遊，在社群網站《臉書》平台自爆，女房東多次向他求歡，但自己並沒有意願，所以拒絕了好幾次，沒想到女房東卻因此惱羞成怒，向警方誣賴他「有販毒的行為」，不僅人被趕出家門外，甚至東西全被丟到走廊上。

綜合媒體報導，羅藍（Boby Roland）表示，因需於瑞典哥特堡暫居一段時間，而入住這間須與女房東同住、短期出租雅房，因此經常有機會碰到對方；沒想到有次女房東不小心開門時，撞見羅藍的下半身，就經常藉著洗澡後「濕身色誘」，但他都堅定地拒絕她。

綜合媒體報導，羅藍還提到，女房東因數次求歡不成，被拒絕後竟然惱羞成怒，拿起手機威脅他必須立刻搬走，否則報警舉發他有「販毒、藏毒的行為」，這個不實的指控，當下他也立刻拿出來手機錄影，從影片中可以看到，女房東還接將床墊拖到走廊上，把他趕出家門外

綜合媒體報導，另外，羅藍倉促地離開租屋後，將這段影片上傳引起網友熱烈討論，然而事後羅藍已將這個po文刪除。

羅藍表示，自己旅遊需待一段時間，才會承租這間雅房。（圖擷取自《FiloPost.com》報導專頁）