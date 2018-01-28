阿富汗飯店恐襲 涉「通俄門」前川普顧問發言人死

阿富汗首都喀布爾五星級洲際酒店（Intercontinental Hotel）20日遭恐怖組織塔利班襲擊，死者包括美國總統川普前顧問的發言人。（法新社）

2018-01-28 10:25

〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗首都喀布爾五星級洲際酒店（Intercontinental Hotel）20日遭恐怖組織塔利班襲擊，造成18人死亡，其中有14人為外籍人士，死亡者包括美國總統川普前顧問的發言人。

《福斯新聞》（Fox News）報導，20日發生的阿富汗喀布爾的五星級洲際酒店恐怖攻擊中，25日確認死亡者包括美國總統川普前顧問發言人塞利格（Glenn Selig）。塞利格為公關公司「塞利格多媒體」（Selig Multimedia Inc.）總裁，在死前赴阿富汗慶祝該國對抗極端恐怖主義的進展。

「塞利格多媒體」在聲明中表示，「塞利格是精力充足，忠誠且專業的朋友，也是親友們的支柱。他也是一個好丈夫和父親。他的家人和朋友的損失難以衡量，但是我們感謝所有人對我們的支持」。

塞利格曾擔任電視新聞主播，其公關公司的客戶包括前川普顧問蓋茨（Rick Gates），蓋茨則為「通俄門」前2位被起訴的涉案人士，塞利格也曾向媒體為蓋茨辯護，稱「蓋茨不認罪，並希望在法庭上面對這些指控」。美國國務院表示，在20日的恐怖攻擊中有4名美國人死亡，除了塞利格，其他死亡的美國人尚未確認身分。