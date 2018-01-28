良渚古城申遺 5000年前都城、文字、水利全都露…

良渚古城遺址。（圖擷取自網路）

2018-01-28 09:48

〔即時新聞／綜合報導〕位於長江下游環太湖地區的良渚古城，距今約5000年前，中國已向聯合國申請成為世界遺址，結果將在2019年出爐，從遺址考古來看，在5000年前良渚人已使用文字，並有完整的都城設計、水利系統等，是一個以稻作為主的區域性國家。

綜合中國媒體報導，良渚古城遺址約是在西元前3300-2300年，是長江下游環太湖地區的一個區域性早期國家，在2007年被發現，接著陸續出土古城外的大型水壩遺址，並有文字、玉器、階級鮮明的墓地及祭壇等，證明在5000年前的新石器時代，長江流域已有稻作農業及完整國家文明。

距今約5000多年前的良渚古城，由內而外具有宮城、內城、外廓的完整結構，並有一個龐大的水利系統，城外擁有世界最早的攔洪大壩係統；城內的河道水網體系，以及宮殿區，王陵區，倉儲區和作坊區的功能布局。

中國考古學界將良渚文化、殷墟文化、河姆渡文化併列中國古文明。

瑤山祭台和墓地。（圖擷取自網路）

神人獸面紋。（圖擷取自網路）

良渚玉璜。（圖擷取自網路）

玉魚、玉龜、玉蟬。（圖擷取自網路）

良渚瑤山遺址三叉形器。（圖擷取自網路）