人氣爆表！10年暴增12倍 台灣成日本修學旅行首選...

2016年共有262間學校、4萬1878人到台灣修學旅行，台灣首次在學校數及學生數，同時名列第一。（示意圖，美聯社）

2018-01-28 10:19

〔即時新聞／綜合報導〕10年內人氣暴增12倍！日本「全國修學旅行研究協會」數據指出，和10年前相比，到台灣修學旅行的日本高中生人數成長近12倍，已成為日本高中修學旅行首選，鄰近的南韓、中國則是連年下滑。

根據日本《每日新聞》報導，該數據指出，2016年共有262間學校、4萬1878人到台灣修學旅行，有254校、3萬6661人選擇美國（含夏威夷、關島、塞班島），台灣首次在學校數及學生數，同時名列第一。

數據也指出，到台灣修學旅行的人次與2006年時的3552人相比，成長約11.8倍。反觀到南韓修學旅行的人數，則從2006年的2萬3197人，減少為2016年的3246人，僅剩約七分之一；另外前往中國修學旅行的人數，也從2006年的1萬4031人，縮減為2016年的3398人，剩約四分之一。

報導指出，台灣人氣持續上升，魅力在於人民親日、治安良好，此外旅費便宜也是重要原因。另外台日航班大增，直航的城市已從10個增加為19個，每週航班也從225班次，增為592班次，同樣是吸引日本學生來台修業旅行的主因。

熊本縣教育委員會負責人表示，「台灣已成為海外修學旅行的主流」。廣島縣福山市的私立銀河學院高等學校也提到，2012年因為中國反日示威活動，有不少學生家長向學校表達憂心，校方因此把修學旅行從中國改為台灣，近年來每年都選擇到台灣修學旅行，也因為台灣親日，師生可以放心的旅行。