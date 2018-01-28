普廷女兒離婚了！ 傳老公搞上火辣女模

普廷的女兒葉卡捷琳娜。（圖取自太陽報）

2018-01-28 09:56

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷的女兒葉卡捷琳娜（Katerina Tikhonova），被爆已和丈夫沙瑪羅夫（Kirill Shamalov）離婚，外傳離婚原因是沙瑪羅夫婚外情，搞上俄國女模沃爾科娃（Zhanna Volkova），但對此克里姆林宮沒有證實消息。

綜合媒體報導，沙瑪羅夫和葉卡捷琳娜離婚須承受很大的風險，誰也不知道未來會發生什麼事，沙瑪羅夫和葉卡捷琳娜當初結婚時，獲得俄羅斯石化公司「SIBUR」副執行長的職位，甚至得到20億美元的股票，成為俄羅斯最年輕的億萬富豪，不過去年4月他被迫放棄「SIBUR」4.3％的股權，外界認為很可能和婚外情有關。

與沙瑪羅夫搞婚外情的女模沃爾科娃，過去常在臉書分享與一名神秘男子的照片，她和一名男子常有親暱的舉動，但她都會將男子的臉部用圖片遮住，只有一張照片是該男子戴墨鏡的照片沒被遮，但輪廓和沙瑪羅夫幾乎一樣。

葉卡捷琳娜就是先前曾交過台灣男友，甚至還來過台灣，2人是在莫斯科念大學認識，後來男方舉家回台，葉卡捷琳娜還來探望，不過最終仍分手。

與沙瑪羅夫搞婚外情的女模沃爾科娃。（圖取自Zhanna Volkova臉書）

沃爾科娃常會PO與一名神秘男的合照。（圖取自Zhanna Volkova臉書）