巴黎塞納河潰堤 羅浮宮岌岌可危

現已緊急疏散超過千人，1200棟建築停電，當局更擔心水患會逼出下水道的老鼠，導致疫情爆發。（路透）

2018-01-28 07:29

〔即時新聞／綜合報導〕因連月來暴雨不斷，導致法國首都巴黎的塞納河水位持續上漲，目前部分地區已出現潰堤情況，塞納河水位預計在當地時間週日至周一凌晨達到5.95公尺，較正常水位高出約4公尺，現已緊急疏散超過千人，1200棟建築停電，當局更擔心水患會逼出下水道的老鼠，導致疫情爆發。

塞納河水位已升至警戒程度，巴黎政府發布洪水警報，據法國環境部洪水監測部門（Vigicrues）的觀測，奧斯特利茨橋（Pont d'Austerlitz）附近的水位，在周六（27日）中午達到5.72公尺，預計週日至週一水位會上升至5.95公尺，但預計不會超過2016年6月的6.1公尺紀錄。

目前部分地區已出現潰堤情形，部分道路因為淹水已經封閉，不少居民必須「划船」涉水才能外出。巴黎市區的地鐵及列車服務也大受影響，連接巴黎市郊的電鐵RER C已宣布，停駛巴黎各站至下週，靠近塞納河的羅浮宮也已關閉下層的伊斯蘭文物展館，最快下週一才會重開。另外由於淹水導致老鼠竄出，使得巴黎老鼠問題比平常更加嚴重，巴黎當局擔心水患逼出下水道的老鼠，導致疫情爆發。

過去巴黎阿爾瑪橋（Pont de l'Alma）橋下的克里米亞戰爭輕步兵雕像（Zouave）被用來判斷水位高低，目前水已淹到雕像大腿一半。塞納河最慘水患為1910年淹至8.65公尺，當年河水淹到輕步兵雕像脖子，整個城市泡水2個月。