梅伊拒絕支持「一帶一路」 下週訪中添變數

英國首相梅伊（Theresa May）預定於31日起訪問中國3日，但她不支持中國的「一帶一路」計劃，為這次的訪中行程增添變數。（法新社）

2018-01-27 23:56

〔即時新聞／綜合報導〕英國首相梅伊（Theresa May）預定於31日起訪問中國3日，但由於中英雙方在中國的「一帶一路」投資計劃上意見出現分歧，可能令梅伊這次的訪中行程增添變數。

綜合媒體報導，梅伊原定將在訪中期間，與中國和英國商家一同召開圓桌會議，商討「一帶一路」投資。但英國官員透露這場會議可能會取消，因梅伊拒絕正式批准「一帶一路」，和中國立場發生分歧。對此，英國首相府拒絕回應。

「一帶一路」將會透過一系列基礎設施建設，串連亞洲、歐洲、中東、非洲共70多個國家。雖然上月美國表示對此抱強烈懷疑，但去年已獲俄羅斯、義大利、希臘及匈牙利等30多國正式支持。據英國倫敦政治經濟學院（LSE）中國前瞻計劃（China Foresight）負責人余杰分析，中國應是希望透過英國的支持，使其他國家失去拒絕的理由。

英國前首相卡麥隆（Cameron）在任期間曾致力改善中英關係，視中國為改善英國經濟的良方，但自從梅伊上台後，中英關係出現倒退。這次會如何解決「一帶一路」問題，也成為外界焦點。