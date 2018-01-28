日本大雪掀堆雪人風潮 網友驚歎：雪雕系?

伊布的造型雪雕和玩偶放在一起幾假亂真。（圖取自animenewsnetwork）

2018-01-28 00:06

〔即時新聞／綜合報導〕日本這周連續下大雪，積雪甚至達23公分，嚴重影響交通，但部分民眾仍不減熱情，走出戶外堆雪人，甚至出現「職業級」的雪人作品。

不同於傳統簡陋的雪人造型，民眾發揮創意以電影或卡通人物為啟發。包括《星際大戰》經典角色與logo、《寶可夢》系列受歡迎的卡通人物、和宮崎駿《龍貓》等等，令網友大嘆「高手在民間」。

日本網友也透過社群網站分享自己的「街頭裝置藝術」，在社群網站推特上搜尋「雪人錦標賽」（#雪だるま選手権），就可以找到一系列「雪雕系」網友的傑作

龍貓造型的雪人，甚至拿著雨傘。（圖取自推特－雪だるま職人としにゃん）

熊貓造型雪人。（圖取自《ig》ph.long_）

Kitty造型雪人。（圖取自《ig》__kumidieng__）

史努比造型雪人，連狗屋都蓋得十分出色。（圖取自《ig》keith.tanabe）

小火龍造型雪人。（圖取自推特－雪だるま職人としにゃん）