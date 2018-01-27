川普提議重回TPP？ 美專家：不確定是否政策大轉彎

2018-01-27 22:44

〔即時新聞／綜合報導〕〕美國總統川普日前在世界經濟論壇（WEF）上透露，考慮重返跨太平洋夥伴協定（TPP）。川普的這項訊息雖然含糊不清，但仍產生許多正面的迴響，只是川普這項提議是否能夠實現，分析家皆抱持保留的態度。

綜合外媒報導，川普在一年前上任時，就宣布宣布退出TPP，其餘的11個成員國也剛在幾天前達成共識，將在沒有美國的情況下簽署「跨太平洋夥伴全面進展協定」（CPTPP）。如今在WEF上，川普釋出了美國考慮重回TPP的消息，許多全球政經菁英巨頭在內的人士，以及大力擁抱自由市場的聽眾都給予正面迴響。

但川普是否會貫徹這項重返TPP的提議，外國的專家卻是持保留的態度。位於華府的皮特森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）資深研究員波利（Monica de Bolle）表示，11國決定不理會美國簽署協定，「真的惹惱了他」。波利進一步表示，但川普同時又希望能夠討好群眾，這點讓部分人士質疑他是否有心貫徹加入TPP的提議。

經濟研究機構牛津經濟公司（Oxford Economics）首席美國經濟學家達科（Gregory Daco）表示，他不確定川普是否準備好，要「在貿易政策上180度轉彎」。達科指出，就在川普前往WEF前，他「採取比過去更加保護主義的立場」，包括對南韓出口的洗衣機、中國出口的太陽能板課徵高關稅，以及針對中國出口鋼鐵、鋁製品的許多決定，正蓄勢待發。

紐約的外交關係協會（CFR）資深研究員奧登（Edward Alden）也表示，最重要的原因市川普受到商界壓力，並要求他不能支持激進的保護主義貿易政策。奧登認為，川普可能領悟到，無法只強到美國優先與獨善其身，它必須結合其他國家。」

但奧登也警告，老實說，他並沒有那麼確定川普會貫徹對TPP的提議