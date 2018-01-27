摩登原始人？ 萬年前蠟筆出土

萬年前的蠟筆出土，考古團隊相信人類祖先曾拿它在動物皮上作畫。（圖擷取自約克大學官網）

2018-01-27 23:53

〔即時新聞／綜合報導〕你拿過蠟筆作畫、玩遊戲嗎？現在有考古團隊在英國發現1萬年前的蠟筆，他們相信，當時的祖先用它在動物皮作畫，或在其他藝術品上色。

最新一期的《考古與科學雜誌》發表了一篇文章，有考古團隊在北約克郡（North Yorkshire）斯卡伯勒（Scarborough）的古代湖泊裡，發現被泥炭覆蓋的赭石蠟筆，長22公分、寬7公分，並在湖畔的另一頭發現1顆卵石狀的赭石。

考古團隊發現卵石狀的赭石時，它的表面充滿大小不一的條紋，研判是經年累月的沖刷而產生。隨後考古人員利用先進技術發現，赭石蠟筆是由陶土及沙製成，而卵石則可刮出紅色粉末。

「赭石蠟筆的兩端分別是圓的與尖的，顯示石器時代人類曾使用於繪畫」，參與這次考古活動的尼德漢博士（Andy Needham）興奮指出，「赭石鮮豔的紅色用途廣泛」。他也說，卵石和蠟筆出土在藝術文物豐富的地區，做為藝術用途可能性極大，「給動物皮上色或用於裝飾性的藝術作品」。

歐洲地區是中石器時代（又稱細石器時代，是介於舊石器時代和新石器時代之間的年代）的著名遺址，可追溯到西元前8000年至前2700年。赭石是史前時代授獵者的重要礦物的顏料，目前最新研究也顯示，人類在中石器時代收集赭石，用於防曬或驅蟲劑。