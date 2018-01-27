人類真正威脅？ 專家：流行病大爆發恐難避免

人類真正威脅？有專家在世界經濟論壇指出，隨著全球化的浪潮，人類恐面臨新一波流行病大爆發。（美聯社）

2018-01-27 22:04

〔即時新聞／綜合報導〕近期全球進入流感高峰期，世界各地流感就診、病故人數不斷攀升。日前在瑞士達沃斯（Davos）舉辦的世界經濟論壇（World Economic Forum），有傳染病專家警告，隨著全球化的浪潮，人類恐面臨新一波流行病大爆發。

據《法新社》報導，多名專家出席世界經濟論壇，以「我們準備好面對下一場流行病大爆發嗎？」為題討論，並借鏡1918年爆發「西班牙流感」。

今年適逢「西班牙流感」屆滿1世紀，當時流感爆發的2年內，嚴重的疫情造成約5000萬人死亡，比第1次世界大戰死亡人數更多。高致死率也讓印度首次出現人口減少5%的情況。經過1世紀的抗爭，流感病毒的突變仍是最大隱憂，儘管流感疫苗及抗生素問世，1957、1968年全球仍爆發大規模的流感疫情。

對流行病何時大爆發，世界衛生組織（WHO）傳染病部門的布里安（Sylvie Briand）表示，「我們知道它（流行病大爆發）即將到來，但我們無能為力」。她也指出，「由於人類的接觸愈來愈緊密，比以往更容易出遊到各地，病毒的散播也容易擴大」。

紅十字會與紅新月會國際聯合會（IFRC）秘書長亞希（Elhadj As Sy）也指出，過去3年間，西非的伊波拉（Ebola）病毒、南美洲的茲卡（zika）病毒和馬達加斯加的鼠疫爆發，「流行病大爆發正在成為人類的真正威脅」。