川普想重回TPP 專家：對台灣有利

一上任就宣布退出跨太平洋夥伴協定（TPP）的美國總統川普，日前在世界經濟論壇（WEF）上透露，考慮重返TPP。（法新社）

2018-01-27 21:00

〔即時新聞／綜合報導〕一上任就宣布退出跨太平洋夥伴協定（TPP）的美國總統川普，日前在世界經濟論壇（WEF）上透露，考慮重返TPP，有學者對此表示，學者表示，雖然各國會歡迎美國重返談判，在國內將面臨新一波的反彈聲浪，加上先前退出後，中國已經接管了美國在亞洲的影響力，如今想馬上重返TPP應該不容易。不過美國如果要重返TPP，對台灣來說其實有利。

《中央社》報導，針對川普有意讓美國重返TPP，中央大學台經中心主任吳大任表示，雖然川普對參與區域經貿組織的態度「反覆無常」但當初為與民主黨作出區隔，退出國際經貿組織原本就是川普在競選美國總統的政見之一，不過勝選雖然落實政見，也凸顯出川普當時並不了解國際現勢的事實。吳大任認為，川普有意重返TPP，顯示他意識到美國要取得外交與經濟的成果，勢必得在外貿上讓步，不能「一廂情願」，只考量自身利益，這一點倒是與以美國利益為最大考量的初衷一致。

吳大任指出，雖然原本的TPP成員國對美國要重返TPP應該是「樂觀其成」，但先前退出後中國就已經接管美國在亞洲的影響力，如今美國想重返TPP，關鍵就在於中國的態度，是否會影響TPP成員國的立場，因此美國想要馬上重返TPP，應該沒那麼容易。

中華經濟研究院院長吳中書也指出，川普的「誠信」問題也是美國重返TPP的阻礙，先前已談很久的TPP好不容易達成共識，卻因美國片面宣布退出而停擺，如今川普想重回TPP，若又希望談對美國更好的條件，其他國家不一定願意接受，且川普也將面臨新一波的國內反彈聲浪。

針對台灣如何因應，吳中書則說，不管美國是否重返TPP，台灣都應主動爭取加入區域性經貿組織，想辦法與國際市場接軌。至於美國若順利重返TPP，對台灣其實也有利，「畢竟台灣現在跟中國關係尷尬，美國重返亞洲，有助平衡國際關係，且對於台灣要發展新南向政策，也能減少一些來自中國方面的阻礙」。