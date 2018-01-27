船上36頭羊求船長幾歲？ 國小怪考題 看看學生如何妙解

中國南充小學這次期末考出了個怪題目，「一艘船上有26頭綿羊與10頭山羊，問船長幾歲」，引發輿論熱議。（擷取自騰訊網）

2018-01-27 15:16

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川南充小學5年級今年數學期末考出現了一個怪題目，「一艘船上有26頭綿羊與10頭山羊，問船長幾歲」，由於題目極度欠缺邏輯，提供的條件更與解題無關，引發輿論熱議。當地教育部門解釋，此為批判質疑題，旨在培養學生獨立思考與批判能力，並沒有正確答案。

綜合中媒報導，這道題目出現在南充小學2017-18學年度上學期的5年級數學期末考卷上，由於題目過於怪異，不少五花八門的答案紛紛出爐，有向來守法的學生認為，「船長大於18歲，因為未成年人無法駕駛船隻」。

此外，也有擅長心理分析的學生寫道「船長36歲，因為他很自戀，所以便把船上羊隻的數目控制與自己的歲數相同」，另名愛吹牛的學生則逗趣寫說「我就是船長，我有多少歲船長就有多少歲」，還有學生一本正經地作答道「無法確定，綿羊與山羊的隻數與船長歲數無關，無法求得船長年齡」。

期末考結束後，有家長將題目卷拍下上傳網路，隨即引發輿論熱議。對此，南充市教育部門做出解釋，表示「由於我國小學生普遍缺乏對數學問題的質疑意識與批判精神」，特地在這次期末考中放入這題，旨在引領學生們勇於挑戰權威，打破思維限制，並培養良好的質疑精神。

是擅長心理分析的學生呢。（擷取自騰訊網）

是個守法的學生呢。（擷取自騰訊網）