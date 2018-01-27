擦刀把子？習近平下令「掃黑除惡」 傳政法系統將被肅清

習近平宣示要打擊「黑惡勢力」，外界認為可能顯示中共黑社會化已嚴重地危及到中共的政權。（資料圖，路透）

2018-01-27 16:03

〔即時新聞／綜合報導〕近日中國國務院開始發下《關於開展掃黑除惡專項鬥爭的通知》，稱是中國國家領導人習近平與黨中央貫徹19大思想的新行動，將打擊「黑惡勢力」，以及深挖黑惡勢力背後的「保護傘」，要把打擊黑惡勢力和反腐敗、基層「拍蠅」結合起來。外界認為，這可能顯示中共黑社會化已嚴重地危及到中共的政權。

綜合外媒報導，習近平在1月13日的十九屆中紀委二次全會上曾提出，要把掃黑除惡同反腐敗結合起來，既抓涉黑組織，也抓後面的「保護傘」。對此，中國國務院於24日發出通知，除了將嚴懲黑道，也將嚴加取締共產黨基層所有不法行為，涉黃、涉賭、涉毒、老鼠會與誘拐事件都將是重點掃除項目。

對於習近平如此大動作，北京大學廉政建設研究中心副主任莊德水認為，中國一些基層組織和執法機關工作渙散，使鄉村惡霸有機會把自己的勢力安插為村支書、縣幹部，民眾因此對政府失去信心，也推測未來反腐運動將拓展到政法領域。日媒《時事通信社》也認為，習近平此舉是為了與反腐做連結，藉由掃黑來強化人民對黨的支持度；而也有評論認為，這也可能顯示中共黑社會化已嚴重地危及到中共的政權。