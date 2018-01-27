奧運會談不治本 南韓：美國與北韓3月底前須對話

南韓統一部長趙明均表示，必須在3月底前讓美國與北韓開始對話，不然可能將回到去年相互叫囂的惡性循環中。（資料圖，美聯社）

2018-01-27 14:32

〔即時新聞／綜合報導〕兩韓近日雖為平昌冬奧交流頻繁，朝鮮半島和平看似出現曙光，但外界仍擔心這是北韓的「離間計」，目的是要破壞美韓間的同盟默契。而南韓統一部長趙明均昨（26）日則表示，奧運雖讓兩韓關係和緩，但考量到美韓軍演將於3月底舉行，到時可能再次觸怒北韓，「必須在3月底前讓美國與北韓開始對話」。

據《中央日報》報導，趙明均指出，美國與南韓官方同意，將美韓聯合軍事演習推遲到3月25日奧運結束之後，一旦美韓展開軍演，勢必將觸怒北韓，並引來新一波的挑釁行動，而國際又將對北韓施加制裁，情況將變回像去年一樣的惡性循環，「必須在3月底前讓美國與北韓開始對話」。

對於外界擔憂兩韓的關係拉近，是否有可能為北韓的「離間計」，目的是要破壞美韓同盟，以及北韓派遣代表團前往首爾為奧運做準備，是否違反聯合國對北韓的制裁決議。趙明均表示，「我們會努力鉅細靡遺地報告每個細節，講到美國會覺得煩的程度」、「即使在小細節也會努力與美國建立互信，這就是我們的相關部門在做的努力」。