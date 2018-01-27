「不推薦」來台灣旅遊 中國網友說原因有這些...

中國網友20日開始在《天涯論壇》發起「台灣旅遊資源在大陸的水準？」投票活動，有高達60%選擇「不推薦去」，遙遙領先另外2個選項。（資料照）

2018-01-27 11:26

〔即時新聞／綜合報導〕中國網友20日開始在《天涯論壇》發起「台灣旅遊資源在大陸的水準？」投票，當中有「旅遊資源豐富，非常值得去」、「旅遊資源普通，沒有世界級景觀」，以及「旅遊資源匱乏，不推薦去」等3個選項供網友選擇，目前高達60%選擇「不推薦去」，遙遙領先另外2個選項。

有中國網友認為，中國已經有海南島，比起台灣更值得一去，「如果中國只有一個大島，台灣資源會好點，可不是有海南了嗎，就氣候條件來說，海南島更好」、「台灣省和海南省人面積差不多，但是海南人口500萬，台灣人口2300萬，人口密度高，並且台灣山多」。

也有中國網友說，台灣的自然風光根本沒有什麼吸引力，「絕大多數人去台灣旅遊並不是因為台灣的風景，作為熱帶海島風光，台灣連菲律賓、海南島都不如、更不要說東南亞其它島國了，沒有一個像樣的沙灘」、「在中國隨便找條河溝也比日月潭震撼美麗多了」、「去過一次就不想要再去，甚至覺得課本上說的美麗的日月潭、阿里山都是騙人的」、「台灣是海島，卻沒有適合游泳的沙灘。西岸是灘塗，東岸是礫石」、「台灣的旅游資源屬中下水平，優點是乾淨，缺點是設施相對陳舊，落後於時代了」。