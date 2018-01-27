連環烏龍！土耳其CNN誤報《美國狙擊手》男星死於敘利亞衝突

2018-01-27 12:19

〔即時新聞／綜合報導〕CNN土耳其分部昨（26日）刊出一篇烏龍新聞，在未經證實的狀況下，報導有兩位美國特種部隊軍人，在近日庫德族與土耳其在敘利亞北部的衝突中死亡，並將電影《美國狙擊手》（American Sniper）男主角布萊德利·庫柏（Bradley Cooper）誤報為其中一位軍人。

據《新聞週刊》（Newsweek）報導，本週推特和新聞媒體上盛傳，在敘利亞的美國聯軍中，有兩名美籍特種部隊成員於敘利亞北部、庫德人據地阿夫林地區（Afrin）死亡。美國聯軍本週五否認此報導，網友也發現，最初發佈此消息的推特推文所附上的照片有問題，該照片中的人實際上是美國演員布萊德利·庫柏在電影《美國狙擊手》中，飾演海豹部隊成員的劇照。但CNN土耳其分部未經確認就報導此消息。

美國智庫「自由之家」（Freedom House）成員，專門分析土耳其媒體的申坎（Nate Schenkkan）指出，報導最早出自一位推特帳號名為「鳥人」（Bird Person）的用戶，在本週四於推特上發佈錯誤消息，此推文聲稱，美國特種部隊成員布格登（Eddie Bragdon）已死亡，並附上錯誤照片。這個推文隨後被近日庫德族和土耳其衝突中，雙方的支持者廣泛分享。申坎表示，這種報導很容易在未經證實的狀況下迅速傳播。

美軍發言人狄龍（Ryan Dillon）本週五則在推特上澄清，「在阿夫林遇害的兩名美國聯軍成員的報導，完全是錯誤且不真實的」。而發佈「假新聞」的推特用戶「鳥人」也表示，他最初附上萊德利·庫柏的照片，只是為了開諷刺玩笑。儘管美軍否認報導，但CNN土耳其分部仍刊出了兩位美國軍人的死亡事件，該報導頁目前無法正常提供訊息。