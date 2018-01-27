人類遷徙史重寫！ 以色列發現最古老智人遺骸

古學家在以色列挖到了近20萬年前的智人化石，比之前發現的非洲化石早了近10萬年。圖為連著7顆完整牙齒的左上顎骨化石。（路透）

2018-01-27 10:49

〔即時新聞／綜合報導〕考古學家在以色列挖到了近20萬年前的智人（Homo sapiens）化石，比之前發現的非洲化石早了近10萬年，而這也為先前發表的基因研究提供證據，證明人類遷移出非洲的時間，較原本認為的還要早約5萬年。

據《法新社》報導，該化石於2002年在卡梅爾山（Mount Carmel）西坡已塌陷的米斯利亞（Misliya）洞穴中發現人類左上顎骨化石，且還連著7顆完整的牙齒，被命名為「米斯利亞-1」（Misliya-1）。而特拉維夫大學考古學家赫什科維夫領導的團隊，以X光和冷光等方法勘探化石所含的礦物，推斷化石源自17.4萬至18.8萬年前，比先前發現的同類9至12萬年前的化石更古老。

研究報告的共同作者、賓安頓大學（Binghamton University）人類學教授奎邁（Rolf Quam）表示，「米斯利亞化石真是令人興奮的發現」、「化石指出我們的祖先離開非洲的時間，比我們過去想的還要早很多，且提供了至今為止最明確的證據」。而該論文也指出，該化石的牙齒大小為智人的尺寸上限，而其他特徵也明確指出現存人類的特徵。

另外，研究團隊還在洞窟內挖出約6萬件燧石工具，如刀片和尖物等，用於切割野牛、免子等肉食與毛皮，以及用來處理植物、製作被舖的工具，專家認為，這些器具並非只出自一人之手，可能代表人類當時已有工業概念，「這傢伙要不就是很忙碌，要不就是有朋友幫忙。」

報導指出，至今為止學界一直認為，在非洲發現的智人化石為最古老的人類化石，而這次於以色列的發現指出，人類自非洲遷移到各處的時間點，比想像中還要早很多，據DNA分析指出，人類大遷徙也許可追朔自22萬年前。