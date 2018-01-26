非法獲取積體電路輸中國 2亞裔男在美被捕

2018-01-26 23:10

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦當局19日逮捕兩名非法取得積體電路的亞裔男性，指在未獲出口許可證的情況下，將技術輸往中國四川科技公司。美國聯邦檢察官韓納指稱，這些敏感資訊恐被用於軍事領域，進而損害美國企業利益。

綜合媒體報導，美國聯邦檢察官辦公室加州中區分局本月19日發佈新聞稿指出，洛杉磯62歲電機工程師石怡池（Yi-Chi Shih）和63歲巴沙迪納（Pasadena）居民梅傑安（Kiet Ahn Mai），被控非法取得可應用在軍事領域的技術和積體電路。

檢方指出，石怡池未經授權使用美國公司受保戶的電腦，這家公司專門製造「高速電腦晶片」單晶微波積體電路（MMIC）；梅傑安則佯裝成客戶，取得用於電子戰與雷達應用領域的單晶微波積體電路，並謊稱將用於美國境內，隱藏將晶片與技術輸出給中國成都嘉石科技有限公司（CGTC）的意圖。嘉石科技曾於2014年被美國商務部列入加強出口管制實體名單，而石怡池曾在這家公司擔任總裁一職。

美國聯邦檢察官韓納（Nicola T. Hanna）表示，這些敏感技術的輸出，可能讓嘉石科技取得顯著優勢並運用於軍事領域，進而損害美國企業利益；因此控告石怡池及梅傑安共謀郵件詐騙、電信詐騙與國際洗錢等罪嫌，另依聯邦法律「國際緊急經濟權力法」控訴石怡池，輸出未經授權之物。

石怡池的哥哥、台裔教授石怡祥（Ishiang Shih）也因此受到波及，被控在加拿大馬吉爾大學利用研究之便，取得用於美國軍用雷達、干擾發射機和擾頻器的積體電路，並聲稱是為研究所用。