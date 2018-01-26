不可思議！他將吉普車成功開上近90°岩壁

美國吉普車駕駛查克．匡威，成功將吉普車開上近乎垂直於地面的砂岩。（圖擷取自影片）

2018-01-26 23:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名35歲的吉普車駕駛查克．匡威（Chuck Converse）本月20日挑戰極限，成功將吉普車開上近乎垂直於地面的砂岩，影片Po出後受到網友熱烈討論，也受到外媒關注，被譽為「違抗重力原則的創舉」。

綜合外媒報導，查克．匡威本月20日在猶他州的沙谷州立公園挑戰極限，從影片中能夠清楚看見，該處地質遍佈沙子與砂岩，他卻開著2006年款的「Jeep牧馬人」，從近乎垂直地面的岩壁下，緩緩地朝頂部移動，最後成功將車開上岩壁頂端。

35歲的查克透露，之所以能成功，全要歸功於摩擦力大的砂岩地形、輪軸裝置與自己操控輪胎的技術，「我一點都不害怕，我已經成功好幾次了，但是下雨的時候真的很棘手！」，查克將它的吉普車命名為「工程總損失」（Project Total Loss），以紀念過去駕駛它發生車禍後，將其重新修復的事蹟。

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