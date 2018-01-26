巴黎塞納河水位狂漲 羅浮宮無價藝術品待命撤離

塞納河水位預計在27日將比正常水位更多出6公尺，位於河畔的羅浮宮也告急，官方已準備將館內的無價藝術品撤離。（法新社）

2018-01-26 21:09

〔即時新聞／綜合報導〕連日飽受淹水之苦的巴黎當局，有鑑於塞納河水位不斷上升，昨（25）日已發出洪水警報，塞納河水位在24日比正常值高出4公尺，預計在27日將比正常水位更多出6公尺，位於塞納河畔的羅浮宮也擬定緊急應變措施，官方已準備將羅浮宮內的無價藝術品撤出館內。

根據《每日郵報》報導，法國連日來遭逢強降雨，據該國氣象局指出，巴黎最近的降雨量比正常值多出兩倍，目前許多地區仍出現暴雨，讓法國政府部門繃緊神經，巴黎警方25日在一份聲明中提到，塞納河沿岸地區有395人受到保護性撤離。

塞納河水位逐日上升，當局已發布洪水警報，預計塞納河水位在27日將比正常值高出6公尺，報導指出，2016年6月時，巴黎也曾發生洪水，當時羅浮宮內3萬5000項藝術品被撤出館內，羅浮宮官員指出，從那時開始，館方人員就接受培訓，大量備展藝術品都處於打包狀態，以便緊急狀況下能及時應變。

法國巴黎曾於1910年發生大洪水，當時塞納河水位比正常值高出8公尺，造成巴黎許多地區成為水鄉澤國，許多民眾流離失所。