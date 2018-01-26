曾說中國全面超越美國 「頌習學者」獲院士級教授惹議

2018-01-26 23:31

〔即時新聞／綜合報導〕中國清華大學日前確認首批18位「院士級」文科資深教授，上榜的18人多半是「頌習學者」，其中，曾斷言「中國整體上已超越美國」的北京清華國情研究院院長胡鞍鋼也榜上有名，對於許多學界普遍公認的知名教授落選，中國網友紛紛質疑評選標準，就連一向為官方喉舌的黨媒總編也撰文表示，對胡鞍鋼的說法「深感不安」。

中國清華大學文科建設處日前在網站公布首批18人「文科資深教授」名單，上榜者包含胡鞍鋼、哲學系教授萬俊人、國際問題研究所所長閻學通、社會科學院院長李強等人，這些人多半是「頌習學者」，自由派學者都不在列。胡鞍鋼於2013年曾讚揚中共政治局的「集體領導制」，遠勝於美國的「個人總統制」，在去年4月出席一場講座時，更宣稱中國在整體上、尤其是在經濟實力、科技實力和綜合國力已經「超越美國，居世界第一」。

據法國國際廣播電台報導，對於胡鞍鋼入選一事，有中國網民留言酸說：「胡鞍鋼教授是論證出中國綜合國力已經全方位超越美國那位嗎？嗯，胡教授的功力確實值得敬仰！」、「這樣的教授，是給清華添彩，還是給清華添堵呢？」也有年輕學者質疑，評選標準竟包含「熱愛黨的教育事業，政治立場堅定」等。

針對胡鞍鋼過去的言論，一向為官方喉舌的中共鷹派黨媒環球時報總編輯胡錫進也曾撰文表示，「一著名學者在一公開講座中宣揚中國綜合國力已經超越美國，中國整體上已經基本超越美國，對這一判斷，老胡深感不安。」