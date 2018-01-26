哺乳媽吃太多甜菜 乳汁變色女兒狂吸

2018-01-26 23:02

〔即時新聞／綜合報導〕一名澳洲的年輕媽媽日前在幫自己的女兒哺乳時，意外發現自己的女兒比平常更愛喝，甚至堅持不鬆嘴，但她好奇一看卻發現自己的乳汁竟是粉紅色的，當下還以為是不是自己的身體出了狀況，就連她女兒的尿液也變成粉紅色。所幸在經過確認後，發現原來是她吃了較多甜菜的關係，就連乳汁喝起來也比平常還甜。

一名年輕媽媽在「Breastfeeders in Australia」臉書上分享自己日前發現的一件趣事，她某天在幫自己16個月大的女兒哺乳時，女兒竟一反常態，含咬著乳頭不肯放，並一直吵著說「還要再喝」，察覺有異的她趕忙查看，卻赫然發現自己的乳汁變成粉紅色，當下被嚇到「差點就要心臟病發了」。她將此事PO網後也引發議論，甚至有人提出乳汁變色可能與血液有關，像是乳腺阻塞，甚至於乳腺癌等。

所幸在經過確認後，這名媽媽表示是因為她在哺乳前曾吃了甜菜沙拉三明治，又喝了新鮮甜菜汁，在攝取太多甜菜的情況下，才讓母乳變色，放下心中一塊大石頭的她，也笑稱連自己女兒的尿液也跟著變色，且她自己也嚐了一點，「喝起來很甜」。

據專家表示，雖然這樣的乳汁顏色比較不一樣，但並無安全疑慮，對寶寶的健康沒有影響，且還比平時更甜。而除了甜菜之外，其他像是胡蘿蔔、南瓜、綠色蔬菜以及火龍果，甚至連生病用藥也可能導致乳汁變色。